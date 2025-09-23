Repórter da Globo lamenta morte do ex-namorado: 'Vivemos anos incríveis'

Ben-Hur Correia, repórter da Globo no Rio de Janeiro, comunicou ontem (22), a morte de seu ex-namorado, o médico endocrinologista Lucas Costa, 38.

O que aconteceu

O jornalista usou as redes sociais para compartilhar o luto e pedir respeito à privacidade da família e dos amigos. Segundo ele, Lucas faleceu após sofrer um mal súbito enquanto dormia. O casal teve uma relação discreta.