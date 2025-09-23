Dante e Olívia: saiba quem são os filhos de Luiz Fernando Guimarães

O artista revelou que o desejo de ter filhos veio aos 70 anos. Casado com Adriano Medeiros há 30 anos, relembrou que os dois começaram a procurar orfanatos em meio à pandemia da covid-19.

Na entrevista, o humorista ainda contou que os filhos mudaram sua perspectiva sobre a vida. "Olho a minha vida com irreverência, otimismo e positividade", detalhou.

Luiz Fernando Guimarães compartilha fotos dos filhos com frequência nas redes sociais. Em um post de Dia dos Pais, o intérprete de Rui de "Os Normais" ressaltou que Dante e Olívia "preencheram um vazio que ele nem sabia que existia antes deles chegarem".