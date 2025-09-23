'Produção só pode olhar nos olhos': os bastidores de Largados e Pelados

A gente também come longe dos participantes. A gente não bebe nem come em frente deles, que estão passando muita fome. Gerardo Brandy

A nudez também exige um trabalho maior de pós-produção em comparação a outros programas. "É muito 'blur' [ferramenta para borrar a imagem]", brinca Luciana Soligo, gerente de conteúdo de não-ficção da Warner Bros. Discovery.

Para garantir a segurança, os participantes são avaliados periodicamente por uma equipe médica. De cerca de cem integrantes da produção, dez são médicos. Eles ficam atentos a sinais de problemas graves, como febre, que pode indicar uma infecção, e desidratação severa.

A escolha da localização também é estratégica, não muito distante de hospitais. "Tem que ter um hospital de determinadas características a menos de 30 minutos de veículo, seja de carro, helicóptero, o que seja. E tem que ter um hospital muito mais qualificado a menos de duas horas. Temos um monte de regras e protocolo de escape caso aconteça algo imprevisto e grave", conta Brandy.

Em situações graves, os participantes podem usar um rádio para pedir ajuda da equipe. De modo geral, no entanto, a produção tenta interferir muito pouco, para permitir que os "sobreviventes" encarem de verdade os desafios do programa.