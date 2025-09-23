Junior Lima diz que não sofreu pressão pelo sucesso: 'Realização pessoal'

Junior Lima, 41, participou na tarde de hoje de uma dinâmica inédita do Estrela da Casa (Globo) e interagiu com o elenco do reality musical.

O que aconteceu

O cantor recordou que, ao longo de seus 30 anos de carreira, transitou por diversos estilos. "Passei pelo pop muito tempo. Tive banda de soul music, tive banda de rock... Trabalhei alguns anos com música eletrônica, produzi bastante coisa, e agora estou de volta pro pop, que tem influência de tudo isso que eu vivi no meu passado", resumiu ele.

Junior assegurou nunca ter sofrido pressão para dar lucro em sua extinta dupla com a irmã, Sandy, 42. "Tivemos a sorte de poder trabalhar muito pela realização pessoal. Começamos muito cedo, então não tinha nenhuma relação com 'precisa fazer sucesso', 'precisa ganhar dinheiro'. Isso foi uma coisa que acabou acontecendo naturalmente."