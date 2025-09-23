Astro de 'Dawson's Creek' faz surpresa em evento após cancelar participação

Apesar de cancelar sua participação, o artista gravou um vídeo, que foi exibido no telão. "Estou ansioso por esta noite há meses, desde que meu anjo Michelle Williams disse que a organizaria. Não acredito que não estou aí, não acredito que não vou poder ver meus colegas de elenco pessoalmente", lamentou.

James Van Der Beek agradeceu a presença dos fãs e do elenco, além de anunciar Lin Manuel Miranda como seu substituto. "Nós tentamos encontrar alguém que nunca tivesse sido substituto neste teatro antes", brincou.

O elenco de "Dawson's Creek" se reuniu no teatro para uma leitura do episódio piloto da série. O reencontro aconteceu em benefício da F Cancer e de James Van Der Bee, que recebeu o diagnóstico de câncer colorretal em estágio 3 no ano passado.