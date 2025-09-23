SplashUOL
Astro de 'Dawson's Creek' faz surpresa em evento após cancelar participação

Colaboração para Splash, em São Paulo
James Van Der Beek fez uma aparição surpresa no reencontro do elenco de 'Dawson's Creek'
James Van Der Beek fez uma aparição surpresa no reencontro do elenco de 'Dawson's Creek' Imagem: GettyImages

James Van Der Beek, 48, fez uma aparição especial no reencontro do elenco de "Dawson's Creek".

O que aconteceu

O intérprete de Dawson Leery fez uma aparição virtual inesperada durante o evento. A reunião do elenco ocorreu ontem à noite, no Richard Rogers Theatre, em Nova York, nos EUA.

Um dia antes do encontro presencial, o ator comentou que não conseguiria participar. Em um post no Instagram, comentou que não comparecia devido a problemas de saúde.

Apesar de cancelar sua participação, o artista gravou um vídeo, que foi exibido no telão. "Estou ansioso por esta noite há meses, desde que meu anjo Michelle Williams disse que a organizaria. Não acredito que não estou aí, não acredito que não vou poder ver meus colegas de elenco pessoalmente", lamentou.

James Van Der Beek agradeceu a presença dos fãs e do elenco, além de anunciar Lin Manuel Miranda como seu substituto. "Nós tentamos encontrar alguém que nunca tivesse sido substituto neste teatro antes", brincou.

O elenco de "Dawson's Creek" se reuniu no teatro para uma leitura do episódio piloto da série. O reencontro aconteceu em benefício da F Cancer e de James Van Der Bee, que recebeu o diagnóstico de câncer colorretal em estágio 3 no ano passado.

James Van Der Beek grava vídeo para reencontro de elenco de 'Dawson's Creek'
James Van Der Beek grava vídeo para reencontro de elenco de 'Dawson's Creek' Imagem: Reprodução/People

