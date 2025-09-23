Esposa de jogador apoia Bruna Biancardi contra Virginia: 'Maria chuteira'

Adriana Müller, esposa do jogador Lincoln Henrique, ex-meia-atacante do Grêmio e atualmente no FC Alverca, de Portugal, se envolveu na recente discussão entre Virginia Fonseca e Bruna Biancardi.
O que aconteceu
Em uma página no Instagram, Adriana demonstrou apoio a Bruna após a influenciadora criticar Virginia. "Bruna, você arrasa quando o assunto é colocar Maria chuteira no seu devido lugar. Esposa sendo esposa", comentou, elogiando a postura de Biancardi, casada com Neymar.
A publicação fazia referência a declarações de Bruna sobre Virginia. A esposa de Neymar afirmava que a ex de Zé Felipe "já mostrou não ter postura e educação" com ela dentro de sua casa. "Inclusive, bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet", completou. Bruna ainda mencionou a polêmica ligação de Virginia para Neymar na madrugada: "Ela sabe que não foi assim", disparou.
