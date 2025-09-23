Rayane indica Carol Lekker para a 1ª roça de A Fazenda 2025

Fazendeira da semana em A Fazenda 2025 (Record), Rayane indicou Carol Lekker para a 1ª roça do programa.

O que aconteceu

Rayane indicou Carol Lekker. "Tive bastante desentendimento com a Yoná na primeira semana, até eu me tornar Fazendeira e a gente trocou uma ideia. Desde lá, ela me mostrou ser uma pessoa muito melhor. Então repensei nesse momento e hoje eu tive um embate muito triste com a Carol. Me machucou porque ela trouxe coisas de fora, tentando me colocar como namorada de tal pessoa ou meu passado, que é um problema pra mim que ainda resolvo. Trouxe várias coisas que não são do jogo o que achei muito baixo."