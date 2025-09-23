Hytalo Santos tem habeas corpus negado pelo TJ-PB; influencer seguirá preso

A Câmara Criminal do TJ-PB (Tribunal de Justiça da Paraíba) rejeitou por unanimidade pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Hytalo Santos e do marido, Israel Nata Vicente. Com isso, a prisão preventiva do casal está mantida pela Justiça.
Desembargador João Beneditto da Silva, relator do caso, ressaltou hoje que já existe decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para manter a prisão do casal. "O STJ já decidiu no que tange à prisão preventiva, porque ainda está sob o juízo daquela corte, já que houve agravo. Penso que ficaria difícil esta Câmara decidir de outra forma", afirmou.
Relator destacou que, durante diligências do Gaeco em 13 de agosto, agentes foram até o condomínio onde o casal residia. Na ocasião, eles foram informados pelo gerente de que os dois já haviam deixado o local. "Não se pode afirmar que eles estavam em rota de fuga, mas eles saíram após operações", pontuou.
Advogado do casal, Felipe Cassimiro Melo de Oliveira, destacou que os dois são réus primários e que Hytalo, um dos acusados, "alcançou milhões de pessoas e beneficiou várias delas". Segundo ele, o caso ganhou proporções que extrapolam o processo judicial.
É um caso que verdadeiramente ocupa as manchetes de jornais. Todos os dias há pessoas na porta do presídio clamando pela liberdade dos meninos. Não podemos ignorar a espetacularização do caso. Felipe Cassimiro, advogado
Cassimiro também questionou a ausência de medidas cautelares alternativas antes da prisão preventiva. "Nenhum elemento concreto. Ainda que se interprete da pior forma, ainda não existia nenhuma medida cautelar vigente. Não foi dada a esses meninos nenhuma oportunidade de outras cautelares, mesmo havendo arquivamento de casos de conhecimento do Ministério Público. Uma denúncia que está baseada em matérias jornalísticas. Essa medida precisa ser imediatamente revogada."
Influenciador e o marido foram presos preventivamente em 15 de agosto de 2025, em uma casa alugada em Carapicuíba, na Grande São Paulo. A prisão foi um desdobramento de uma investigação que começou no final de 2024, após denúncias de vizinhos, e que apura a suposta exploração de crianças e adolescentes para a produção de conteúdo online.
Inquérito acusa o casal de tráfico de pessoas, exploração de trabalho infantil e exposição de adolescentes a conteúdos de conotação sexual para obter lucro. Segundo o Ministério Público da Paraíba (MP-PB), a investigação revelou um "modus operandi estruturado e premeditado" para atrair jovens em situação de vulnerabilidade com promessas de fama e dinheiro.
Origem da polêmica
Caso ganhou notoriedade nacional após um vídeo de 50 minutos do youtuber Felca, intitulado "adultização", viralizar.
No vídeo, ele expõe conteúdos em que Hytalo mostrava adolescentes, a quem chamava de "Turma do Hytalo" e "filhos", realizando danças sensuais e respondendo a perguntas de teor íntimo e adulto.
Prisão e reação
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos inicialmente na residência do casal em João Pessoa, na Paraíba, mas ele não foi encontrado. A apreensão de equipamentos no local motivou o pedido de prisão preventiva, que foi decretada por um juiz sob a alegação de "indícios de participação do indiciado" nos crimes e risco de obstrução da investigação.
Polícia Civil localizou os dois em uma casa alugada em Carapicuíba (SP). Na operação, oito pessoas estavam na residência, mas nenhum menor de idade foi encontrado. Foram apreendidos oito celulares e um veículo.
Defesa classificou a prisão como uma "medida extrema" e informou que tomaria as medidas judiciais cabíveis para garantir os direitos de seu cliente. Em audiência de custódia, o influenciador declarou à Justiça não entender o motivo da prisão, afirmando estar confuso com as acusações.
Denúncia do Ministério Público
Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado ofereceu uma denúncia criminal contra o youtuber e o marido. A acusação, apresentada à 2ª Vara Mista de Bayeux, imputa ao casal três crimes:
- Tráfico de pessoas: por aliciar adolescentes e suas famílias com falsas promessas, visando controlar suas vidas para fins de exploração sexual;
- Produção de material pornográfico infanto-juvenil: pela criação e divulgação de conteúdos de cunho sexual em redes sociais para monetização;
- Favorecimento da prostituição ou exploração sexual de vulnerável: por incentivar atos sexuais com terceiros, expondo os adolescentes a situações de constrangimento.
Investigação, conduzida em cooperação com a Polícia Civil, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério da Justiça, também apontou que os acusados buscavam alterar a aparência dos jovens com procedimentos estéticos e tatuagens de caráter sexualizado, além de exercer controle rígido sobre suas rotinas.
Como parte da ação, o Ministério Público requereu uma indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 10 milhões. As contas de Hytalo nas redes sociais foram derrubadas por ordem judicial, e ele está proibido de manter contato com menores de 18 anos.
