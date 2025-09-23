Globo lança teaser da próxima novela das 9 com Belo como destaque; veja

Na noite de hoje, a Globo divulgou o 1º teaser de "Três Graças", próxima novela das 9.

O que aconteceu

O vídeo foi exibido durante o intervalo de "Vale Tudo". A previsão é que a nova trama estreie em outubro. A trama quer ser popular e realista, abordando conflitos de classe, a luta do bem contra o mal e debate em torno de honestidade, corrupção e ética.