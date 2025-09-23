Família de Oruam diz que ele está sendo 'esquecido atrás das grades'

A carta pede justiça. "Não aceitaremos o silêncio diante dessa injustiça. Não aceitaremos que ele seja mantido encarcerado sem provas. Não vamos nos calar. Oruam merece justiça, merece ser ouvido, merece ter sua vida devolvida. Pedimos à imprensa, à sociedade e às autoridades: olhem para este caso com seriedade, responsabilidade e humanidade. Não podemos permitir que um inocente seja destruído pelo descaso. Liberdade para Oruam. Justiça já", diz Lucca.

A mãe de Oruam também lamentou a prisão. "Não existe dor maior do que ver um filho preso sem provas concretas, enquanto verdadeiros criminosos continuam soltos. Carrego comigo a fé e a esperança de que a justiça será feita e de que meu filho voltará a fazer o que sempre fez: transformar dor em arte, através da sua música e da sua voz".

S into um peso enorme de injustiça, o sofrimento tem sido enorme, mas também a força de todas as mães que já passaram ou passam por essa mesma luta. Meu filho não é só um número dentro do sistema, ele é um ser humano, um artista, um filho amado. Márcia Gama, mãe de Oruam

Márcia tem esperança de o filho ser inocentado. "A minha esperança é que a verdade venha à tona e que Mauro possa sair pela porta da frente, com a cabeça erguida, mostrando que nenhum cárcere pode aprisionar o talento, a dignidade e o orgulho de quem nunca desistiu de sonhar".

Prisão

Oruam está preso desde 22 de julho. Ele foi detido após entrar em conflito com policiais que foram até a casa dele, no bairro do Joá, na zona oeste do Rio de Janeiro, para cumprir mandado de busca e apreensão contra um adolescente que estava no endereço.