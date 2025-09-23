'Êta Mundo Melhor!': promessa que Candinho faz a Samir não será cumprida

Fato é que a promessa de Candinho não será cumprida tão cedo. Ele e Samir só descobrirão que são pai e filho no final de "Êta Mundo Melhor!".

Ainda nesta terça, Zulma abriga Carmem para não ser chantageada. Dita e Joaquim deixam a pensão de Margarida, e Quincas anuncia que voltará para o sítio. Carmem diz a Zulma que ela se apaixonará por um homem que gosta de outra.

Já Celso afirma a Olga e Araújo que fechou seu coração para o amor. Anabela presenteia Estela por seu aniversário. Margarida diz a Haydée que Lúcio afirma não ser seu pai.

Cunegundes garante a Asdrúbal que comprará o sítio de Candinho de volta. Simbá consegue afastar Aladim de Anabela. Dirce hesita em receber Joaquim em sua escola, por se tratar do filho de uma mulher desquitada.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.