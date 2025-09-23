A Fazenda: 'Erro grave de comunicação confunde peões e público', diz Saryne

A ausência de transmissão ao vivo em A Fazenda 17 gerou confusão e frustração entre público e elenco, afirmam Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

O programa da Record alimentou expectativas de uma dinâmica ao vivo na segunda-feira, mas não entregou o prometido. Para os comentaristas, a falha de comunicação prejudica o engajamento do público e expõe problemas na produção.