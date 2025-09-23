A Fazenda 17: equipe de Rayanne diz que irá processar Carol por inverdades

Em nota enviada para Splash, a equipe de Rayane tratou de esclarecer a situação judicial da peoa. " Ressaltamos que ela é apenas acusada, não havendo qualquer decisão que a caracterize como culpada. Cumpre destacar também que Rayane Figliuzzi jamais foi presa. O que ocorreu foi uma condução à delegacia, ocasião em que prestou depoimento e, logo em seguida, foi liberada."

Eles também acusam Lekker de "difamar a imagem de Rayanne com mentiras em rede nacional". Dessa forma, será ajuizada uma ação contra a ex-participante do Miss Bumbum.

Informamos que será movida ação judicial contra Carol Lekker, em razão de suas tentativas de prejudicar a imagem de Rayane Figliuzzi com inverdades ditas em rede nacional.

Equipe de Rayane Figliuzzi

Veja a nota da equipe de Rayane Figliuzzi na íntegra:

Diante das declarações feitas pela participante do reality show Carol Lekker, esclarecemos que Rayane Figliuzzi responde a um processo de estelionato ainda em andamento. Ressaltamos que ela é apenas acusada, não havendo qualquer decisão que a caracterize como culpada.

Cumpre destacar também que Rayane Figliuzzi jamais foi presa. O que ocorreu foi uma condução à delegacia, ocasião em que prestou depoimento e, logo em seguida, foi liberada.