Acusações de crime e suposta agressão: entenda a treta Rayane x Carol

Carol acusou Rayane de encostar a mão nela - o que configuraria agressão. "Tira a mão da minha cara! Você acha que você é a princesinha aqui? Você não é a princesinha não, querida. Falou que não ia descer da cama e agora vem militar"

Rayane rebateu. "Não ia mesmo não, sou fazendeira. Quando você for vai ser o mesmo. Então não reclama". A Miss Bumbum não deixou barato e respondeu: "Baixa, subterrânea!". "Você, né? Nem fala a minha língua direito, para de xingar, baixa!", respondeu a namorada de Belo.

Carol afirmou que que Rayane só está em A Fazenda por ser namorada do cantor. "Eu tô com o meu nome e não com o nome dos outros nas costas. Como Jojo falou, vai ser sempre lembrada como a ex".

A Miss Bumbum ainda alfinetou Rayane. "Você falou que eu era suja, mas quem tem passagem na polícia aqui é você, queridinha. Tira o 'nada consta' o meu e o seu e compara."

Nas redes sociais, os fãs do programa se dividiram, alguns pedindo a expulsão de Rayane e outros a expulsão de Carol, alegando que a Miss Bumbum também encostou na empresária. Até o momento, a Record não se pronunciou sobre a treta, mas Carol, como infiltrada, deve deixar o jogo no programa ao vivo.

Equipe de Rayane se pronuncia

Em nota enviada para Splash, a equipe de Rayane tratou de esclarecer a situação judicial da peoa. " Ressaltamos que ela é apenas acusada, não havendo qualquer decisão que a caracterize como culpada. Cumpre destacar também que Rayane Figliuzzi jamais foi presa. O que ocorreu foi uma condução à delegacia, ocasião em que prestou depoimento e, logo em seguida, foi liberada."