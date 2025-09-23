'Achava que era personagem': affair de Dudu revela como ele é fora da TV

Quando falei isso, a gente não é hipócrita, a gente sabe quando um participante entra num reality, as pessoas começam a procurar mais sobre a vida dele e tudo. [...] Eu disse que a gente tem, sim, uma relação diferenciada, que a gente tem uma relação íntima, de cumplicidade e tudo. Acredito que fui a última pessoa que viu o Dudu, assim, exceto a família dele, né, que viu mesmo por último. Mas foi tipo, eu tava jantando com o Dudu na segunda-feira e na terça-feira ele já não tava mais com a gente.

Suyane Pessoa

Ela detalha que conheceu um Dudu diferente do personagem polêmico da TV. Para ela, ele é querido entre amigos, divertido e caseiro. Suyane reforça que ambos gostam de dividir pratos nos restaurantes, aproveitando pequenos momentos juntos.

"O nosso hobby preferido era sair pra jantar. Então a gente sempre faz, a gente sempre... ir em restaurantes diferentes pra ficar provando um prato ali, outro prato acolá. A gente tinha mania de dividir o mesmo prato, inclusive. Eu pedia um, ele pedia outro, a gente dividia no meio."

O Dudu pra mim é uma pessoa sensacional, inteligentíssimo. É um menino super inteligente, muito observador, que tem carinho pelas pessoas, que tem gratidão, que é gentil, que sabe tratar o próximo, sabe? Que sabe reconhecer também ali o próximo. Então assim, ele é uma pessoa muito querido, realmente. [...] Ele é muito divertido. Ele é um menino muito caseiro.

Suyane Pessoa

Por fim, ela conta que achava que Dudu era só um personagem, mas que, com a convivência, percebeu que o jeito dele é autêntico e que a gratidão faz parte de quem ele é.