SplashUOL
Assine UOL
Dona de Mim

'Dona de Mim' hoje (23): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Colaboração para Splash, em São Paulo
Kami (Giovanna Lancelotti) e Leo (Clara Moneke) em 'Dona de Mim'
Kami (Giovanna Lancelotti) e Leo (Clara Moneke) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (23) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Pam alerta Marlon sobre a demissão de Kami. Isabela conta a Filipa que está sem dinheiro, e cobra apoio da filha. Kami desabafa com Leo sobre o crime do qual foi vítima, e ambas decidem ir até a delegacia. Kami faz seu depoimento a Renata, e Leo e Marlon a apoiam. Isabel registra quando Nina fala sobre a medicação de Filipa. Leo e Samuel discutem por conta de Sofia. Jaques conversa com Isabela sobre suas intenções com Filipa

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.