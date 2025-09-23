Diogo Melim e esposa sofrem assalto à mão armada no Rio de Janeiro

O cantor Diogo Melim e sua esposa, a influenciadora Nanda Caroll, foram vítimas de um assalto à mão armada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (17).

O que aconteceu

Eles afirmam que voltavam de uma festa quando o seu carro foi abordado por oito criminosos. "Tem um pedaço da [Avenida] Lúcio Costa, aqui na Barra da Tijuca, que tem radar. A gente teve que reduzir a velocidade por causa do radar e apareceram quatro motos, oito bandidos. A gente contou duas ou três armas", relata Diogo num vídeo postado ontem no Instagram.

Os ladrões colocaram uma arma no vidro do carro e exigiram que eles saíssem do veículo. Diogo conta que, a princípio, não quis sair porque ficou com medo de os criminosos tentarem sequestrar sua esposa: "Só saí quando eu entendi que ela também ia sair do veículo".