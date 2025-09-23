A Fazenda: Adriane Galisteu revela destino dos infiltrados Carol e Matheus

Durante a edição de hoje de A Fazenda 2025 (Record), Adriane Galisteu confirmou que a dinâmica dos infiltrados acaba amanhã, com a saída de Matheus e Carol da sede.

O que aconteceu

Ao fim da edição, Galisteu anunciou que os dois deixarão a sede amanhã. "Amanhã mesmo, os dois se despedem do programa e viram stand-by."

O fim da dinâmica acontecerá com a votação de todos os peões sobre a identidade dos infiltrados. Se cinco ou mais pessoas votarem em Carol ou Matheus, eles são considerados descobertos.