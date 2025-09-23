Cantor muda de casa após corpo de adolescente ser encontrado em seu carro

Um vídeo de D4vd e Celeste foi encontrado no computador do músico. Trata-se da gravação de uma live que os dois fizeram juntos, respondendo perguntas de fãs. A princípio, o TMZ noticiou que havia sido encontrada uma foto íntima dos dois — mas, depois, o site voltou atrás e afirmou que a foto havia sido gerada por inteligência artificial.

O imóvel foi alugado no mesmo mês em que Celeste Rivas desapareceu pela primeira vez. Ela foi dada como desaparecida em fevereiro de 2024, mas retornou para casa e desapareceu novamente em maio.

O contrato estava no nome de Josh Marshall, empresário de D4vd. O aluguel do imóvel de quatro quartos custava US$ 20 mil por mês.

O proprietário diz que eles decidiram quebrar o contrato por conta das "circunstâncias". Ao Daily Mail, Mladen Trifunovic afirmou: "Eles vão se mudar essa semana, o carreto da mudança vai chegar em breve". E acrescentou: "Tudo foi um grande choque, ainda estou tentando processar tudo. Estou ansioso para que essa história se encerre, é muito perturbador".

Investigações em andamento

Apesar do mandado de busca e apreensão, D4vd não foi indiciado. Os policiais confirmaram que o mandado de busca e apreensão é parte da investigação sobre o desaparecimento e a morte de Celeste.