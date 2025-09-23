Corpo de Anne Marie, filha de Schynaider, é velado hoje em SP

O velório de Anne Marie, filha da modelo Schynaider Moura, acontece hoje a partir das 9h, no cemitério Morumbi, em São Paulo. O sepultamento acontece na sequência, ao 12h.

A adolescente morreu na madrugada de domingo, aos 16 anos, vítima de uma parada cardíaca.

Cardiopatia e transplante

Anne havia recebido um transplante de coração em junho de 2022. A jovem foi diagnosticada com miocardiopatia dilatada, uma patologia em que o coração começa a se expandir e vai perdendo as funções lentamente, conforme informou a colunista da Folha de S.Paulo Mônica Bergamo.