A Viagem

Final mais aguardado: veja como é a cena da morte de Diná em 'A Viagem'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Cena da morte de Diná (Christiane Torloni) em 'A Viagem'
Cena da morte de Diná (Christiane Torloni) em 'A Viagem' Imagem: Reprodução/Globo

A cena da morte de Diná, interpretada por Christiane Torloni, é uma das mais emocionantes - e aguardadas - de "A Viagem". Splash conta, a seguir, como é o desfecho da personagem e traz vídeo do momento.

O que acontece

A personagem parte deste mundo de forma simbólica e espiritual. Essa é a proposta da obra espírita de Ivani Ribeiro, que hoje é reexibida no Vale a Pena Ver de Novo e está apenas no começo.

Abalada com a morte de Otávio (Antonio Fagundes), Diná sofre um infarto fulminante. O ataque cardíaco acontece durante um reencontro com Bia (Fernanda Rodrigues), que foge de casa e deixa a família desesperada.

Diná morre nos braços da jovem, enquanto, à distância, sua irmã Estela (Lucinha Lins) pressente a perda. Tudo isso acontece no capítulo 145 da versão original da trama.

Diná (Christiane Torloni) no Nosso Lar em 'A Viagem'
Diná (Christiane Torloni) no Nosso Lar em 'A Viagem' Imagem: Divulgação/Globo

No plano espiritual, Diná desperta confusa. Ainda sem saber que morreu, pede ajuda à enfermeira Carlota (Mylla Christie) para falar com sua família. É acalmada por Samuel (Arehy Jr.), que nada explica. Aos poucos, ela começa a explorar o "céu" e tenta entender onde está.

André (Lafayette Galvão), seu guia espiritual, revela que ainda não é hora de se comunicar com os entes queridos. Mais adiante, Natália (Léa Garcia) dá a notícia de que Diná morreu. A protagonista, em choque, não acredita. Acha que Natália está delirando.

Mesmo com as explicações, Diná passa a pensar que foi abandonada por sua família. A certeza sobre sua morte só chega no capítulo 147, quando reencontra Otávio no plano espiritual. Os dois se beijam, num momento de paz e redenção. É nesse instante que Diná aceita sua nova condição.

Veja como é a cena da morte da personagem:

