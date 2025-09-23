Final mais aguardado: veja como é a cena da morte de Diná em 'A Viagem'

Abalada com a morte de Otávio (Antonio Fagundes), Diná sofre um infarto fulminante. O ataque cardíaco acontece durante um reencontro com Bia (Fernanda Rodrigues), que foge de casa e deixa a família desesperada.

Diná morre nos braços da jovem, enquanto, à distância, sua irmã Estela (Lucinha Lins) pressente a perda. Tudo isso acontece no capítulo 145 da versão original da trama.

Diná (Christiane Torloni) no Nosso Lar em 'A Viagem' Imagem: Divulgação/Globo

No plano espiritual, Diná desperta confusa. Ainda sem saber que morreu, pede ajuda à enfermeira Carlota (Mylla Christie) para falar com sua família. É acalmada por Samuel (Arehy Jr.), que nada explica. Aos poucos, ela começa a explorar o "céu" e tenta entender onde está.

André (Lafayette Galvão), seu guia espiritual, revela que ainda não é hora de se comunicar com os entes queridos. Mais adiante, Natália (Léa Garcia) dá a notícia de que Diná morreu. A protagonista, em choque, não acredita. Acha que Natália está delirando.

Mesmo com as explicações, Diná passa a pensar que foi abandonada por sua família. A certeza sobre sua morte só chega no capítulo 147, quando reencontra Otávio no plano espiritual. Os dois se beijam, num momento de paz e redenção. É nesse instante que Diná aceita sua nova condição.