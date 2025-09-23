Claudia Cardinale, musa de Fellini e do cinema italiano, morre aos 87 anos

Estrela do cinema italiano, Claudia Cardinale, morreu hoje, aos 87 anos, perto de Paris, "na presença de seus filhos". A informação foi enviada à AFP por sua agente, mas a causa da morte ainda não foi divulgada.

Ela nos deixa o legado de uma mulher livre e inspirada, tanto como pessoa quanto como artista.

Laurent Savry, agente de Claudia Cardinale, em mensagem enviada à AFP.

Claudia Cardinale tornou-se um símbolo do cinema italiano pela sua notável carreira no cinema e no teatro. Nascida na Tunísia em uma família de origem siciliana, a artista ingressou no mundo da atuação em 1957, após vencer um concurso de beleza que lhe concedeu uma viagem para o Festival de Cinema de Veneza.