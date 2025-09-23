Clara atualiza estado de saúde do filho e explica síndrome

Clara Maia, 32, atualizou fãs sobre o estado de saúde do filho Theo, que sobreviveu ao parto prematuro. A influenciadora detalhou o que ocorreu com os gêmeos após a morte de um dos filhos.

O que aconteceu

A ex-Power Couple disse que os bebês tiveram STFF (Síndrome da Transfusão Feto-fetal). "É uma condição grave que afeta gêmeos idênticos que partilham uma placenta, causando um desequilíbrio no fluxo sanguíneo entre eles", explicou.