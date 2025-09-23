Cintia Dicker é anunciada como nova musa do Salgueiro: 'Amo o Carnaval'

Cintia Dicker, 38, foi anunciada como musa da escola de samba Salgueiro para o Carnavalo de 2026. A novidade foi anunciada nas redes sociais da escola de samba do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A modelo publicou um vídeo mostrando samba nos pés para comemorar a oportunidade de desfilar pela primeira vez na agremiação carioca.