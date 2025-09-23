SplashUOL
Assine UOL
A Fazenda

Ao vivo, Carol acusa Rayane de agressão e Galisteu rebate: 'Não aconteceu'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Atualizada em
A Fazenda 17: Carol acusa Rayane de agressão ao vivo
A Fazenda 17: Carol acusa Rayane de agressão ao vivo Imagem: Reprodução/RecordPlus

Logo após ser indicada para a 1ª roça por Rayane, Carol Lekker acusou a peoa de agressão. As duas se envolveram em uma treta no início da manhã.

O que aconteceu

Enquanto se defendia do voto, Carol apontou que Rayane encostou a mão em sua cara. "Ela encostou em mim. Encostou a mão em minha cara, ela me agrediu."

Ela me deu um tapa na cara e me agrediu.
Carol Lekker

Rayane a rebateu. Eu não te agredi, não. Eu fiz com muita educação. Só tirei seu rostinho assim, ó! Você não tem direito de cuspir na minha cara!"

Adriane Galisteu falou rapidamente sobre o assunto. "A produção e a direção avaliam tudo e nenhuma regra do confinamento. Se nenhuma atitude foi tomada, não aconteceu nada que ferisse o regulamento."

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem deve escapar da 1ª roça e se tornar fazendeiro?

281 votos
Imagem
Antonio Chahestian/RECORD
Imagem
Antonio Chahestian/RECORD
Imagem
Antonio Chahestian/RECORD
281 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.