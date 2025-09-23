Carol parte para cima de Rayane em 'A Fazenda': 'Tira a mão da minha cara'

O clima ficou tenso em "A Fazenda 2025" (Record) na manhã de hoje. Carol Lekker e Rayane Figliuzzi protagonizaram uma discussão acalorada com direito a dedo na cara.

O que aconteceu

A confusão começou por conta de afazeres da casa e por Rayane estar dormindo em uma cama sozinha desde o início do programa. "Carol, você lavou a louça algum dia?", perguntou Rayanne. "Eu limpo quando eu quiser! Você não manda em mim não", rebateu Carol.

Rayane afirmou que Carol está há sete dias sem realizar os afazeres da casa e a discussão pesou.