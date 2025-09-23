Carol Castro sobre posto de Virginia na Grande Rio: 'Hipocrisia louca'

Carol Castro, 41, explicou por que questionou em maio a escolha de Virginia Fonseca para o posto de rainha de bateria da Grande Rio: o depoimento da influenciadora na CPI das bets.

O que aconteceu

A atriz disse que Virginia lucrar com bets e representar um enredo sobre desigualdade é hipocrisia. "Na mesma semana em que a pessoa estava numa CPI, falando de bets, de jogos, onde você enriquece as custas da perda do outro, lucra em cima da desgraça alheia, que está destruindo famílias, tirando vidas de pessoas", disse em entrevista a IstoÉ.