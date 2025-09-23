Irmã de ex-BBB Nizam detona Globo: 'Desumano, não deram nem lenço de papel'

E eu além de irmã, empresária e diretora de marketing da equipe dele, tenho aqui desse lado a obrigação de mostrar isso cada vez mais para as pessoas. A edição da Fazenda as imagens deles não são assim as melhores para as pessoas entenderem. Então quem só vê corte não está muito bem assistido ali na narrativa.

Para a empresária, a emissora não mostrou o crescimento do irmão. Ela detalha que, após a eliminação do BBB, a família enfrentou ataques nas redes sociais e um ambiente hostil durante entrevistas.

Deu para perceber no episódio seguinte, inclusive a própria emissora me tratou de um jeito completamente diferente assim, para o bem. Apesar de eu ter exposto a Thais [Fersoza] de uma forma que ela não esperava, a repercussão foi muito positiva. Acho que tanto para o programa em si, porque... De novo, na minha concepção, o que ela estava fazendo com as pessoas que estavam saindo do programa até aquele momento não é uma coisa que você faça com uma pessoa que está confinada, que não está entendendo o que está acontecendo, que não tem informação. Então, assim, é você pegar uma pessoa que já está, desculpa a impressão, na merda e afundar ela mais. Isso não ajuda. Não é o tipo de entretenimento que acho saudável, entendeu? Até porque você não sabe a reação que essa pessoa vai ter. Você está jogando de um jeito um pouco perigoso.

Hanna também relembra momentos de tensão no confinamento e cobra tratamento mais humano aos eliminados.

Ele estava desesperado, não ofereceram nem um lenço de papel para ele, sabe? Uma coisa desumana mesmo, ele estava desesperado, completamente, de um choque e limpando o rosto na camiseta. 'Você acha que você deixou sua família com vergonha? Você acha que isso que você fez foi...' Calma, calma, vamos conversar, vamos expor o que aconteceu de uma forma menos agressiva. E foi o que ela fez depois disso no programa, entendeu? Depois disso ela não foi mais agressiva com ninguém.

