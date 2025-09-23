SplashUOL
Assassino? A crueldade de Jaques contra Filipa em 'Dona de Mim'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Filipa (Cláudia Abreu) e Jaques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim'
Filipa (Cláudia Abreu) e Jaques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Filipa, personagem de Cláudia Abreu, correrá risco de morte amanhã (24) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Jaques troca os remédios de Filipa no capítulo de quarta-feira. No entanto, Isabela flagra Jaques no quarto da viúva no capítulo seguinte.

O golpe do crápula dá certo e Filipa se altera por tomar o medicamento errado. Com segundas intenções, o vilão ameaça Danilo e o obriga a se manter longe de Filipa.

Ainda na quarta, Marlon tenta conter Kami. Samuel e Jaques se enfrentam. Kami pede que o crime que sofreu seja mantido em segredo. Dedé gosta de Ryan com Bárbara. Marlon pede dispensa do trabalho para cuidar de Kami.

Vivian anuncia a Rosa que ela poderá passar suas ações para Sofia. Renata pede que Kami analise fotos dos suspeitos. Kami desabafa com Jussara, que acolhe a futura nora. Bárbara treina pesado com Lucas. Ayla, Gisele, Breno e Caco planejam o chá-revelação dos bebês.

