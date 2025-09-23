Andressa Urach grava vídeo adulto com a própria irmã: 'Cena ficou incrível'

Andressa Urach, 37, publicou hoje um vídeo adulto com sua irmã, Pamela Urach, além do ator Ton Fernandes.

Trouxe o Ton para a primeira gravação com a minha irmã. A morena e a loira, o Ton está com sorte hoje (risos)! É guloso, tem duas Urachs. Essa cena ficou incrível!

Andressa Urach nas redes sociais

Pâmela é meia-irmã de Andressa, filha apenas de Carlos Alberto Urach.