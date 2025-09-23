Ana Clara rebate críticas por pai ser motorista de aplicativo: 'Digníssimo'

Ana Clara Lima, 28, rebateu as críticas de que foi nas redes sociais por seu pai, Ayrton Lima, 63, estar trabalhando como motorista de aplicativo.

O que aconteceu

A apresentadora do Estrela da Casa (Globo) negou que o pai tenha aderido ao ofício por conta de alguma crise financeira. "Vi muita gente dizendo que meu pai estava com dificuldades e que eu não fazia nada. Não tem nada a ver, Deus me livre!", defendeu-se ela, em entrevista ao jornal O Globo.

Ana Clara explicou que Ayrton iniciou a atividade por gosto e que tem sido até terapêutico para ele. "Ele quis rodar por aí, dirigir, conversar com as pessoas. Ele adora. É importante para a cabeça dele."