Agora poderosa, Consuêlo realiza sonho lindo da filha em 'Vale Tudo'

O casamento de Daniela e Luciano (Licínio Januário) acontece em breve. Em cenas que foram ao ar na semana passada, Daniela fez um discurso emocionante em sua formatura, levando a familia às lágrimas.

Ainda na quarta-feira, Cecília avisa a Laís que o advogado falou que Sarita tem o direito de conhecer sua origem. Doutor Fernando comunica que a resposta do organismo de Afonso à quimioterapia está melhor.

Pascoal declara seu amor para Gilda, incentivado por Bartolomeu. Lucimar e Vasco avisam a Ivan que fecharam a viagem com Vilma. Maria de Fátima incentiva Ana Clara a tirar mais vantagens e dinheiro de Odete.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.