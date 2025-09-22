Com vinho, Zé Felipe posta foto intimista com Ana Castela

Zé Felipe, 27, postou uma foto intimista de Ana Castela, 21, em suas redes sociais.

O que aconteceu

O artista publicou uma foto com a cantora sertaneja em um momento descontraído e adicionou um coração na legenda. A postagem foi feita hoje em um story no Instagram.

No registro, a "boiadeira" foi vista tomando vinho e jogando o jogo Imagem e Ação. Atrás da famosa, havia cinco garrafas de vinho vazias.