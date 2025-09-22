SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Com vinho, Zé Felipe posta foto intimista com Ana Castela

Colaboração para Splash, em São Paulo
Zé Felipe posta foto intimista de Ana Castela
Zé Felipe posta foto intimista de Ana Castela Imagem: Reprodução/Instagram

Zé Felipe, 27, postou uma foto intimista de Ana Castela, 21, em suas redes sociais.

O que aconteceu

O artista publicou uma foto com a cantora sertaneja em um momento descontraído e adicionou um coração na legenda. A postagem foi feita hoje em um story no Instagram.

No registro, a "boiadeira" foi vista tomando vinho e jogando o jogo Imagem e Ação. Atrás da famosa, havia cinco garrafas de vinho vazias.

Recentemente, rumores especularam um romance entre Ana Castela e Zé Felipe. O filho de Leonardo anunciou a separação de Virginia Fonseca em maio deste ano, enquanto a cantora terminou seu relacionamento com Gustavo Mioto. Apesar dos indícios, os dois não comentaram se estão namorando.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.