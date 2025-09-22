Virginia explica ligação de madrugada para Neymar: 'Sem noção'

Após confirmar que fez uma ligação para Neymar no meio da madrugada, Virginia, 26, explicou o que motivou a decisão que teria causado polêmica com Bruna Biancardi, 31.

O que aconteceu

Ela diz que queria confirmar sua presença no leilão do jogador. "A assessora dele me mandou mensagem e disse: Virginia, preciso saber da sua resposta, porque preciso colocar o seu nome [na lista] do leilão. Isso no dia que aconteceu", relembra em entrevista a Leo Dias.

No entanto, naquele dia, Virginia foi a uma festa. Ela diz que só viu a mensagem da assessoria de Neymar ao chegar em casa: "Peguei a mensagem dela falando: preciso da sua resposta, quando você tiver pode falar com o Ney. Eu voltei da festa, sem noção, e liguei para ele para falar".