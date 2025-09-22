Schynaider Moura se despede da filha com poema: 'A morte não é nada'

A modelo Schynaider Moura, 37, publicou um poema para se despedir da filha Anne Marie, que morreu na madrugada de hoje, aos 16 anos, vítima de uma parada cardíaca.
A assessoria de imprensa da modelo informou para Splash que o velório e o enterro estão marcados para amanhã, no cemitério Morumby, em São Paulo. "A família está passando por esse processo com muita união e dor", diz em nota.
Adolescente tinha cardiopatia e fez transplante
Anne havia recebido um transplante de coração em junho de 2022. A jovem foi diagnosticada com miocardiopatia dilatada, uma patologia em que o coração começa a se expandir e vai perdendo as funções lentamente, conforme informou a colunista da Folha de S.Paulo Mônica Bergamo.
Ela ficou por seis meses na fila do transplante, e inspirou Faustão. Na época, Schynaider namorava João Silva, filho do apresentador, que também passou por um transplante de coração.
Quero dizer que a inspiração deste transplante para mim foi de uma garota de 14 anos, Anne-Marie Garnero, que ficou seis meses esperando. escreveu Fausto Silva no Instagram, na época.
Anne era a filha mais velha do casamento de Schynaider Moura e Mário Bernardo Garnero. O ex-casal também tem as filhas Elle-Marie, 11, e Gioe-Marie, 9.
