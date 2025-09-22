Schynaider fala sobre a morte da filha: 'Mistura de sentimentos e choque'

A modelo Schynaider Moura, 37, fez uma publicação no Instagram em homenagem à filha Anne Marie, que morreu na madrugada de hoje, aos 16 anos, vítima de uma parada cardíaca.

Anne não existe palavras para explicar as últimas horas que eu estou vivendo?É uma mistura de sentimentos e choque, porque eu penso, mesmo sabendo que você se foi, eu fico esperando você entrar pela porta toda alegre, sorrindo e falando, "cheguei mamãe" Imaginar que talvez isso nunca possa acontecer. Vai ser muito dolorido, ainda mais do que ja está doendo. Eu nunca acreditei que isso pudesse acontecer?nós vencemos muitas batalhas, e em todas, você se mostrou a menina mais forte, mais generosa, mais maravilhosa e você foi luz, desde o primeiro dia que eu te senti dentro da minha barriga.

Schynaider Moura, em publicação

Moura falou sobre como foi especial ter engravidado da filha aos 19 anos. "Eu já sabia que você estava transformando a minha vida, eu tinha apenas 19 anos e viver essa aventura, que foi desde o primeiro segundo, você dentro da minha barriga foi muito especialo. Você transformou a minha vida, você me fez a mulher que eu sou, você veio com várias lutas, vários entendimentos e desde o dia da primeira vez que a gente descobriu que você tinha um problema cardíaco que foi um choque também,foi uma outra transformação que eu comecei a ter, a transformação de ter muita fé, de me apegar com Deus, de ser mais generosa, de olhar para as pessoas sem julgamento e só entender o coração e a energia das outras pessoas."