Ex de Andrew é dispensada por obras de caridade após e-mail a Epstein vazar

No e-mail de 2011, Sarah Ferguson diz a Epstein que ele sempre foi um "amigo supremo, generoso e firme" de sua família. Ela teria enviado a mensagem após o bilionário ameaçar processá-la. Pouco antes, a duquesa havia lamentado sua associação com Epstein, então condenado por abuso sexual de menores.

Na mensagem, ela também diz a Epstein que "de jeito nenhum, usou a palavra P [pedófilo] para se referir a ele". "Eu sei que você está terrivelmente decepcionado comigo. E eu humildemente peço desculpas a você e ao seu coração por isso", diz o e-mail vazado pelo jornal The Sun.

Ela diz que apenas teria criticado Epstein publicamente por ter sido aconselhada a se afastar dele. "Peço desculpas por não te procurar. Eu estava aterrorizada, paralisada. Fui aconselhada a não me associar mais a você, não falar com você e nem mandar e-mails. Se eu o fizesse, causaria mais problemas para você, para o duque [Andrew] e para mim."

Eu estava perdida e destruída. Entenda que eu não quis magoar Andrew mais uma vez. Eu estava com muito medo. Eu sinto muito. Sarah Ferguson em e-mail a Jeffrey Epstein

Em nota, a equipe de Sarah disse que a duquesa já falou que "lamenta ter se associado a Epstein há muitos anos". "Como muitas pessoas, ela foi envolvida em suas mentiras. Assim que descobriu a extensão das alegações contra ele, Sarah cortou laços e o criticou publicamente a ponto de ele ameaçar processá-la por difamação ao associá-lo a pedofilia."