Samuel Rosa anuncia nascimento da 4ª filha: 'Seja bem-vinda'

Samuel Rosa, 59, anunciou o nascimento de Dora, sua 4ª filha.

O que aconteceu

Ele fez um post no Instagram dedicado à filha. "Pela quarta vez, vivenciei das coisas mais belas da vida", escreveu o músico.

Samuel ressaltou que Dora nasceu no dia dos protestos contra a PEC da Blindagem. "Você sabiamente escolheu um dos dias mais bonitos da história recente do seu país. Por pouco não dá tempo pra gente participar dessa festa de lucidez e cidadania", disse no post.