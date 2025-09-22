Sabrina Sato 'dosa energia' para desfilar em duas escolas: 'Dou conta'

A maratona de Carnaval de Sabrina Sato já começou, e a apresentadora já confirmou que seguirá no posto de rainha de bateria em duas escolas: a Gaviões da Fiel, em São Paulo, e a Unidos de Vila Isabel, no Rio.

Em coletiva no The Town, Sabrina disse que os mais de 20 anos de experiência na avenida ajudam a dar conta do recado.