Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 23/9 a 4/10

Odete mente para a polícia ao dizer que sofreu uma tentativa de assalto. Afonso resolve retomar o tratamento. Odete e Marco Aurélio fazem um acordo para cessar a rivalidade entre ambos. Celina diz a Estéban que, para viajar, é preciso ter certeza que seus sobrinhos estejam bem. Ana Clara ajuda Maria de Fátima a gravar um vídeo pedindo perdão a Raquel. Consuêlo se sente nas nuvens ao ser promovida a diretora trainee por Odete.

Terça, 23 de setembro

Odete observa a medicação usada por Marco Aurélio. Seguindo sugestão de Bartolomeu e da Tomorrow, Raquel grava um vídeo para acalmar as manifestações na internet geradas por causa da postagem de Maria de Fátima. Freitas troca mensagens com Eugênio. Odete planeja sabotar a medicação de Marco Aurélio. Dona Lu avisa a Cecília e a Laís que, na padaria, perguntaram sobre elas e Sarita. Luiz se apresenta a Cecília como pai de Sarita. Laís fica revoltada quando Luiz manifesta desejo de ver a filha. Odete recebe do químico o remédio que ela encomendou. César chega com dor de cabeça e pega o remédio que o químico deu para Odete.

Quarta, 24 de setembro

Cecília avisa a Laís que o advogado falou que Sarita tem o direito de conhecer sua origem. Doutor Fernando comunica que a resposta do organismo de Afonso à quimioterapia está melhor. Consuêlo contrata Eunice para fazer o vestido de noiva de Daniela. Pascoal declara seu amor para Gilda, incentivado por Bartolomeu. Lucimar e Vasco avisam a Ivan que fecharam a viagem com Vilma. Maria de Fátima incentiva Ana Clara a tirar mais vantagens e dinheiro de Odete.

Quinta, 25 de setembro