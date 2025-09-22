Jimmy Kimmel retoma programa após suspensão por falas sobre Charlie Kirk

Jimmy Kimmel, 57, voltará ao ar com seu programa após receber uma suspensão na semana passada.

O que aconteceu

O "Jimmy Kimmel Live!" retornará às telas da ABC nesta terça-feira. A informação foi confirmada ao TMZ hoje.

Segundo a Walt Disney Company, o talk-show foi suspenso para amenizar as tensões. "Na quarta-feira passada, tomamos a decisão de suspender a produção do programa para evitar agravar ainda mais a situação tensa em um momento delicado para o nosso país", disse em um comunicado enviado ao jornal.