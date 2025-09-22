Terra, Fogo, Água e Ar: Martina vence 1º Lampião de A Fazenda 2025

Martina venceu a 1ª Prova de Fogo de A Fazenda 2025 (Record) e ganhou os poderes do lampião. Realizada ontem, a prova foi exibida na edição de hoje.

Como foi a prova

Cinco peões foram sorteados e disputaram a prova. Kathy, Mesquita, Dudu Camargo, Gabily e Martina escolheram baús com bolinhas azuis e ganharam a chance de participar da disputa.

Na prova, cada peão competia por vez, resolvendo desafios ligados aos quatro elementos: água, terra, fogo e ar. Ganhava a prova quem completasse os quatro desafios em menos tempo.