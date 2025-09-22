Participantes de ‘Casamento às Cegas’, Vanessa e Léo anunciam gravidez

Os advogados Vanessa Kurashiki, 33, e Leonardo Plácido, 34, participantes da 4ª temporada da versão brasileira de "Casamento às Cegas", da Netflix, anunciaram que estão à espera do primeiro filho.

O que aconteceu

Para dar a notícia, o casal escolheu um vídeo que relembra o casamento no reality. O anúncio ganhou ainda mais significado em uma publicação conjunta nas redes sociais.