Paolla Oliveira posa de vestido colado e ganha elogios de seguidores

Paolla Oliveira, 43, publicou uma nova galeria de fotos em suas redes sociais.

O que aconteceu

Nas imagens, a atriz posa na praia, usando um vestido verde colado ao corpo. "Energia para recomeçar a semana", escreveu ela, na legenda da publicação no Instagram.

Os seguidores de Paolla se desfizeram em elogios à musa. "Maravilhosa", definiu uma, nos comentários do post. "Máximo respeito", declarou outra. "Quando é que a Academia Brasileira de Letras vai formalizar 'Paolla' como adjetivo?", brincou uma terceira.