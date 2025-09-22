Ne-Yo volta ao Brasil direto para a Sapucaí no Carnaval de 2026

Ne-Yo voltará ao Brasil no ano que vem, para o Carnaval de 2026; vendas começam em outubro.

O que aconteceu

O cantor americano levará seu repertório de sucesso para o Nosso Camarote, um dos espaços mais disputados da Sapucaí. A nova apresentação promete ser a maior aposta internacional para o Sambódromo carioca na temporada.

A novidade foi negociada ao longo dos últimos meses por Santiago Vieira, sócio-fundador do camarote. "Na última apresentação do Ne-Yo no Brasil, eu assisti de perto e fiquei impressionado. Foi o melhor show do festival. Ali eu decidi que faria de tudo para trazê-lo de volta, dessa vez para o Nosso Camarote", diz Vieira.