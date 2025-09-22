Natália do Vale sobre escolha de não ter filhos: 'Penso que é uma pena'

Natália do Vale, 72, comentou sobre a escolha de não ter filhos, o processo de envelhecimento e o romance do terceiro casamento.

O que aconteceu

Atriz admitiu não ter sido pressionada a ser mãe e relembrou o desejo do pai de que tivesse uma criança. "Acredito que se tivesse um desejo de ter filho, seria por conta do desejo que ele tinha, e não pude fazer isso por ele. Se tivesse que me arrepender, seria pelo meu pai, a quem não pude dar um neto", revelou em entrevista à Marie Claire.