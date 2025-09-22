Mudança intensa na vida de Dita marca capítulo de hoje de Êta Mundo Melhor!

Decidida, Dita revela a Manoela que se mudará para a casa de Candinho com Joaquim. No capítulo de amanhã (23), Dita e Joaquim deixam a pensão de Margarida, e Quincas anuncia que voltará para o sítio.

Em seguida, Dita sofre mais uma vez com o preconceito por não ser uma mulher casada. Dirce hesita em receber Joaquim em sua escola, por se tratar do filho de uma mulher desquitada.

Também nesta segunda, Carmem percebe que pode chantagear Estela. Sônia pede demissão do dancing. Mirtes conta a Tamires que ajudará Ernesto a encontrar Paixão. Quincas pede que Sônia se mude com ele para o sítio.

Cunegundes sonha em enriquecer com o mapa das esmeraldas, e Quinzinho alerta sobre Adrúbal. Maria Divina cobra sua esmeralda de Medeia. Carmem procura Zulma e reconhece Samir.

