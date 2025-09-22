Quem era a apresentadora mexicana que morreu em um acidente aéreo

Pouco antes de morrer, Débora compartilhou uma foto do avião. "Adivinhem!", teria escrito a apresentadora na foto, segundo a imprensa mexicana.

Quem era Débora

Débora era advogada, mas passou a trabalhar como apresentadora em 2018. Ela trabalhou em programas de rádio antes de começar a apresentar programas na TV.

Recentemente, aparecia em rede nacional no canal Milenio TV. Ela também apresentava noticiários locais na capital, Cidade do México, e em Monterrey.

Além de apresentadora, Débora também era amazona. Nas redes sociais, ela compartilhava os "looks" que usava na TV, viagens e sua rotina com cavalos.