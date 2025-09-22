Modelo e 'Rainha da Cavalgada': quem era jovem de 16 anos achada morta

A modelo Gabrielly Moreira, 16, foi encontrada morta, na sexta-feira (19), em uma casa em construção, no município de Pedra Branca, interior do Ceará. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como "morte a ser esclarecida".

Quem era Gabrielly

Jovem dava os primeiros passos na carreira de modelo. Ela chegou a desfilar em eventos realizados em Fortaleza Quixadá, cidade que fica no sertão cearense.

Adolescente conquistou o título de Rainha da Cavalgada, na Cavalgada dos Vaqueiros —festa tradicional do município de Pedra Branca—, na última edição do concurso. Ela também era dona do título de Rainha do Milho 2025.