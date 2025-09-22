Maior animação da história e DiCaprio em ação: As estreias da semana

As estreias da semana trazem novas temporadas aguardadas, uma animação recordista de bilheteria, thriller político com Leonardo DiCaprio, drama nacional e produções estreladas por Jessica Chastain e Cate Blanchett.

24/09

"Slow Horses: 5ª temporada" (Apple TV)

A série de espionagem com drama e humor segue uma equipe disfuncional de agentes da inteligência britânica que trabalha no MI5, em um departamento com péssima reputação por conta de inúmeros erros que custaram carreiras. Liderados por Jackson Lamb, interpretado por Gary Oldman, eles mergulham no mundo da espionagem para defender a Inglaterra de forças sinistras.